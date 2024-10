Bad Bellinen: Vereine führen Fusionsgespräche

Jugend: Sven Siegin, Vorsitzender Jugend, berichtete, dass der Verein in der vergangenen Saison 41 Jugendspieler zählte, davon zwölf in der F-, 17 in der E- und zwölf in der D-Jugend. Seit Saisonbeginn betreue man in einer Spielgemeinschaft mit der SpVgg Bamlach/Rheinweiler 120 Kinder und Jugendliche, angefangen von den Bambinis über jeweils zwei F-, E- und D-Jugendmannschaften, wobei allein die beiden D-Jugend-Mannschaften 35 Spieler zählen. Hinzu komm eine C-Jugend. In ein bis zwei Jahren habe man dann wieder eine B-Jugend, und in drei bis vier Jahren wieder eine A-Jugend, hofft Siegin. „Es ist ein richtiger Schritt, dass wir mit der Spielvereinigung zusammengegangen sind“, lautete sein Fazit. Darüber hinaus berichtete er vom Fußball-Camp in den Pfingst- und Sommerferien sowie dem Jugendsporttag beim Jubiläum.

Alte Herren: Frank Muser berichtete von den Aktivitäten der Alten Herren, wie der Teilnahme am Balinea-Open-Plausch-Turnier, wo das Leder gegen gelbe Filzbälle getauscht wurden, der Teilnahme am AH-Balinea-Cup in Rheinweiler sowie am Turnier in Steinenstadt. Waren zuletzt nur noch sechs bis acht Alte Herren im Training, seien es seit zwei Monaten wieder zwölf bis 20 Leute, das gemeinsam mit den Alten Herren der SpVgg Bamlach/Rheinweiler trainiert werde. Muser lobte zudem das gute Miteinander.

Finanzen: Erfreulich aus Vereinssicht war der Bericht von Schatzmeister Lucas Würmlin, der von einem kleinen Plus berichten konnte.

Wahlen: Bei den turnusgemäßen Wahlen wurden der Vorsitzende Moritz Williams Reif sowie Schatzmeister Lucas Würmlin einstimmig für weitere zwei Jahre in ihren Ämtern bestätigt.

Ehrungen: Für ihre langjährigen Verdienste wurden Petra Bunke, Rudi Büchle, Stefan Escher, Frank Fredrich, Martin Hugenschmidt, Stephan Hosslin sowie Bärbel und Frank Muser zu Ehrenmitgliedern ernannt. Für 60 Jahre Vereinszugehörigkeit ehrte der VfR Josef Fuchs, Karlheinz Kieler und Wilfried Westermann. Eine Ehrung für 50 Jahre erhielten Gerhard Auer, Wolfgang Richter und Walter Westermann. Auf 40 Jahre Vereinszugehörigkeit blicken Michael Böttle, Jürgen Feil, Frank Fuchs, Bärbel Muser und Michael Westermann zurück. Für 30 Jahre Mitgliedschaft wurden Alexander Büchle, Raphael und Niolas Heiz sowie Otto Kleber geehrt.