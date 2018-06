Bad Bellingen 100 Skulpturen in 25 Jahren

Im Jahr 1993 begann die holländische Künstlerin Ria Habets-Buijsse – die inzwischen seit 30 Jahren im Markgräflerland wohnt – mit ihren ersten Schritten zur Bildhauerin und verwirklichte sich damit einen Kindheitstraum.

Bad Bellingen-Bamlach. Der Wunsch, große Skulpturen zu schaffen, beflügelte sie, sich nach ersten Einführungskursen autodidaktisch weiterzubilden und dabei den Rat erfahrener Bildhauer in Anspruch zu nehmen, heißt es in einer Mitteilung.

Angefangen hat sie mit dem weichen Speckstein und mit Alabaster, um ihren eigenen Weg zur persönlichen Formgestaltung zu finden. Nach mehr als 40 Skulpturen aus diesem weichen Material griff sie dann nach härteren Steinen, wie zum Beispiel Sand- und Kalksteinen, Marmor und auch dem extrem harten Basalt und Granit. Sie sucht dabei den Dialog mit ihrem Stein und fordert damit auch den Betrachter ihrer Skulpturen auf, das Gleiche zu tun, heißt es.

Aus starken Eindrücken oder Gefühlen – von der Außen- oder der Innenwelt – bringt die Künstlerin ihre Ideen durch den Gestaltungsprozess bis zu den fertigen Skulpturen, die durch Spannung, Ausdruckskraft und Stil faszinieren sollen.

In den 25 Jahren als Bildhauerin hat Habets-Buijsse an mehr als 100 Skulpturen gearbeitet, in kleinem und großem Format. 33 Skulpturen davon stehen noch in ihrem eigenen Wohnumfeld, um mit der Kunst zu leben.

Sie feiert diese „25 Jahre Bildhauerin“ mit einer Skulpturen-Ausstellung. Die Eröffnung ist am Samstag, 30 Juni, ab 15.30 Uhr in der Golfresidenz, Am Golfplatz 1/4, in Bamlach. Die Begrüßung übernimmt Bürgermeister Carsten Vogelpohl, die Einführung hält Ulrich Heuer. Für Musik sorgt Hansi Kolz am Saxophon.

Weitere Informationen: Die Ausstellung ist bis zum 22. Juli zu sehen. Öffnungszeiten sind Dienstag bis Sonntag von 14 bis 19 Uhr.