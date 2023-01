Bad Bellingen-Bamlach. Im vergangenen Sommer fuhr Tim Wessel mit seinem Fahrrad von Bamlach nach Böxlund an der Grenze zu Dänemark. Unter dem Tournamen „Plan B“ sammelte er hierbei Spenden für das Marienheim in Bamlach. Mit Mountainbike (ohne E-Motor), Schlafsack, Matratze und Laptop bewältigte er die Strecke von rund 1500 Kilometern in 15 Tagen.