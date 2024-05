Der mutmaßlich betrunkene Fahrer eines Leichtkraftrades ist am Montag, von der Kreisstraße 6318 abgekommen. Er befuhr die Kreisstraße (Hertinger Straße) von Hertingen kommend in Richtung Bad Bellingen, als er in Höhe der Kreuzung zur Römerstraße auf die Gegenfahrbahn geriet. In der Folge kam er in den angrenzenden Grünstreifen und stürzte. Der Rettungsdienst brachte den verletzten 22-Jährigen in ein Krankenhaus. Dort folgte zudem eine Blutentnahme, da ein Alkoholvortest ein Ergebnis von über 1,4 Promille ergab. Auch steht der 22-Jährige im Verdacht, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.