Bad Bellingen 330 Schichten eingeteilt

Zur Vorgeschichte: Nach Absagen der beliebten „Hertinger Speed-Night“ in den Pandemiejahren 2020 und 2021, hatte der Verein für 2022 wieder einen Renntag am 6. August vergangenen Jahres angesetzt. Das Vorstandsteam kalkulierte dabei vorsichtig, was etwa die Zahl der Essensstände anging. Nach Corona hatten die Verantwortlichen die geschrumpfte Vereinskasse im Auge und auch die nicht ganz so große Helferzahl, die sich spontan meldete – und die nicht auf Vor-Corona-Niveau war. Zudem hatte man im Vorfeld des Rennwochenendes beschlossen, ein kleineres Zelt zu mieten, in dem unter anderem der beliebte Mittagstisch angeboten wurde. Gefeiert wurde im Vorfeld des Renntags, wie es schon Tradition ist, mit einer Musikparty.