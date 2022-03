Bad Bellingen 4000 Euro Strafe für falsche Maskenatteste

Der Oberstaatsanwalt warf dem Arzt vor, dass er Patienten, die von der Maskenpflicht ausgenommen werden wollten, nicht „körperlich“ in seiner Praxis untersucht habe, wozu er bei der Ausstellung von Gesundheitszeugnissen gesetzlich verpflichtet sei, sondern die Diagnosen teils aus E-Mail Kontakten, teils aus Telefonaten herleitete. Aus Bad Bellingen selbst stammte übrigens keiner der Patienten, die ein „Maskenattest“ wünschten.

Verfahrensbeteiligte setzen Masken ab

Wasmers Verteidigung übernahm Gisa Tangermann-Ahring. Sie ist Anwältin in Fürth und engagiert sich mit den „Anwälten für Aufklärung (AfA)“ im Internet und bei Demos als Kritikerin der Corona-Maßnahmen. Tangermann-Ahrings erster Antrag in der Gerichtsverhandlung war, dass aufgrund des Abstands im Saal der Angeklagte, sie selbst und auch Richter und Staatsanwalt vom Tragen der Masken entbunden werden. Dem wurde stattgegeben.

Wasmer schilderte seinen Werdegang als Arzt, wobei er sich immer wieder in Details verlor. Unter anderem habe er als Notarzt, Anästhesist und Facharzt für Intensivmedizin in Kliniken in Freiburg und Bad Krozingen gearbeitet. Er habe eine Karriere als Chefarzt ausgeschlagen, weil er sich im Laufe der Jahre auf Naturheilverfahren konzentriert und gelernt habe, dass er Diagnosen nicht nur vor Ort, sondern auch bei telefonischen Konsultationen stellen könne, sagte er. Hilfreich sei es dabei, wenn Patienten vorab in einer E-Mail ein Krankheitsbild schilderten. Mit der Erfahrung als Arzt für Naturheilverfahren sei es wie mit „altem Rotwein“: Sie werde immer wertvoller. Patienten, die ihn konsultiert hätten, seien von ihren Hausärzten mit ihren Ängsten vor gesundheitlichen Problemen durch das Maskentragen nicht gehört worden. Sie hätten zu diesen Ärzten kein Vertrauen mehr gehabt, antwortete er auf die Frage von Richter Gadesmann, warum Patienten etwa aus Biberach in Wasmers Praxis in Bad Bellingen angerufen hätten. Die Teilnahme an Demonstrationen trenne er vom Arztberuf, gab Wasmer an.

Er erwähnte aber Gespräche, die er bei Demos mit Menschen geführt habe, die Probleme mit der Maskenpflicht hatten. Wasmer betonte, dass es ihm für die Ausstellung eines Attestes nicht ausgereicht habe, wenn „jemand sagt, dass er keine Maske tragen will“. Eine medizinische Begründung müsse es geben. Nach der Beweisaufnahme konstatierte Schäfer in seinem Plädoyer, dass Wasmer mindestens 20 Maskenatteste unrechtmäßig ausgestellt habe. Hier bezog er den nachgewiesenen Schriftverkehr mit den entsprechenden Anfragen der Patienten ein. Eine körperliche Untersuchung dieser Patienten habe nicht stattgefunden, hob Schäfer hervor. Für das Zustandekommen eines ärztlichen Zeugnisses sei aber das persönliche Aufeinandertreffen erforderlich.

Rechtsanwältin Tangermann-Ahring plädierte für einen Freispruch und bezog sich dabei auf den „persönlichen Ermessensspielraum“ den ein Arzt habe, wozu zähle, dass nicht immer eine körperliche Untersuchung für ein Attest erforderlich sei. Den Sinn des Maskentragens und der Corona-Verordnung bezweifelte sie.

Richter Gadesmann betonte, dass sich trotz des politischen Hintergrundes alle Verfahrensbeteiligten an rein rechtliche Kriterien gehalten hätten. Zehn der aufgezählten Fälle eines gefälschten Gesundheitsattests, urteilte Gadesmann, seien laut der Beweislage als sicher einzuordnen. In den anderen Fällen sei ein unrechtmäßiges Ausstellen von Maskenattesten zwar anzunehmen, man könne es aber nicht nachweisen. Hier gelte: „Im Zweifel für den Angeklagten.“