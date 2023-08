Hanspeter Kiefer hatte mit seiner Frau Angela 25 Jahre lang das Hotel-Restaurant „Sonja“ in Hertingen geführt. Schnitzel und Spätzle waren seine Spezialität. Seit 2011 laden seine Enkel alle zwei Jahre zum Kiefer-Peter-Gedenkfest (Schnitzelfest) ein. Trotz Regenwetter gingen am Samstag vor dem ehemaligen Gasthaus rund 530 Schnitzel über den Tresen, heißt es im Nachbericht. Die 24 Helfer aus dem Familienkreis hatten alle Hände voll zu tun. Dazu wurden Spätzle, Pommes, Getränke und Kuchen für den guten Zweck verkauft. Der Erlös kommt auch dieses Mal sozialen Zwecken zugute, in der Vergangenheit profitierten etwa der MSC Rebland, der Jugendtreff und auch der Kindergarten, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter. Die Organisatoren danken den Gästen, die trotz Regen so zahlreich erschienen waren.