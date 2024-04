Zu einem Unfall ist es am Freitag gegen 13.30 Uhr auf einem Kundenparkplatz an der Bad Bellinger Badstraße gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurde eine 70-jährige Fußgängerin von einer sehr langsam fahrenden 35-jährigen Autofahrerin angefahren. Diese übersah die vor ihr laufende Fußgängerin und stieß mit der Fahrzeugfront gegen die Seniorin, welche auf den Boden stürzte. Die 35-Jährige bremste sofort ab. Durch den Sturz habe sich die 70-jährige Fußgängerin Frakturen zugezogen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.