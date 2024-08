Bad Bellingen: Abenteuergolf mit hohem Spaßfaktor

Mit dabei ist auch Mutter Elisabeth Gayer, die sich über Abwechslung für ihre Kinder in den Sommerferien freut. Für die Familie, die in den Ferien oder an den Wochenenden viel in der Region unterwegs ist, ist der Abenteuergolfplatz in Bad Bellingen der „schönste Minigolfplatz“. „Die Bahnen sind sehr abwechslungsreich und es kommt keine Langeweile auf. Besonders gefällt mir, dass die Bahnen in die Natur integriert sind“, beschreibt Elisabeth Gayer ihren Eindruck.