Bad Bellingen Adventsbrunnen sind geschmückt

Spannend sind die Adventskalenderfenster: Hinter den Türchen an den Tannenbäumen verbergen sich Bilder, welche die Kindergartenkinder angefertigt haben. Um das zum Datum passende Türchen zu finden, sollte man öfter an den Brunnen vorbeischauen. „Die kleine Wanderrunde ist so gestaltet, dass man am Brunnen in der Straße ‚im Löhle‘ startet, dann zum Brunnen in der Nähe der Kreuzung Hebel- und Tannenkircher Straße beim Haus von Gerd Henn geht, anschließend entlang der Hebelstraße oder am Fußweg am Bach entlang zur Trotte und zum Brunnen an der Bellinger Straße läuft und am Schluss zurück in die Hebelstraße zum Brunnen gegenüber der Kirche wandert“, schlagen die Aktiven der Adventsbrunnen-Gruppe vor. Neben dem Brunnen an der Kirche am dortigen alten Schopf wird zudem am 24. Dezember das letze Türchen geöffnet.

„Wir hoffen, dass wir allen Menschen, ob groß oder klein, ein bisschen Freude mit der Hertinger Adventsdekoration bereiten“, betont Gudrun Krenzlin.