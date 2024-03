Bad Bellingen: Änderung an der Statik sind erforderlich

Engmaschige Begleitung

Bürgermeister Carsten Vogelpohl leitete den Tagesordnungspunkt mit dem Verweis ein, dass es in der Gemeinde kaum je ein Projekt gegeben habe, das so engmaschig von Verwaltung und auch Gemeinderat begleitet wurde und wird. Eine Gruppe von Gemeinderäten treffe sich regelmäßig mit den Planern, ergänzte er. Vukovic berichtete, dass zur Zeit die Rohbauplanungen im Untergeschoss Priorität haben.

Hier standen Untersuchungen zur Gründungssituation an, die zu einer Kostenveränderung führen. 2020 sei eine Flachgründung für den Rathausanbau vorgesehen gewesen, die Gründungssole, so haben die Messungen ergeben, liege aber zwei Meter tiefer als geplant und steigt Richtung Osten an. In Abstimmung mit dem Techniker haben sich die Planer auf eine Brunnengründung verständig. Sie wird eingesetzt, wenn in bis zu einigen Metern Tiefe gering tragfähige Böden vorhanden sind.