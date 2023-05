Bad Bellingen Alemannische Lieder sorgen für gute Laune

Leider macht das Wetter nach wie vor in Sachen verlässliche Frühlingssonne gar nicht mit, und deshalb plante die Bade- und Kurverwaltung Bad Bellingen vor und verlegte die Veranstaltung sicherheitshalber ins Kurhaus. Dort hatten Theaterfreunde bereits am Samstagabend viel zu lachen beim Theaterstück in Mundart der Feldberger Laienspielgruppe mit dem Titel „Es fährt kein Zug nach Irgendwo“. Eine Anspielung an die vielen Verspätungen und gelegentlichen Irrfahrten der realen Deutschen Bahn waren durchaus gewollt.

Mit dem Gottesdienst von Pfarrer Gerd Tausendfreund wurde dann der eigentliche Mundarttag am Sonntag eröffnet, anschließend konzertierten Ulrike Derndinger und Heinz Siebold, die 2023 bereits mit „Alemannisch vo do un dert“ in Niederweiler gastierten. Das Duo Karl David und Martin Lutz, die auch schon mal im Blues-Brothers-Look auftreten und die zuletzt ihre fünfte CD „Ä magische badischi Nacht“, mit Songs aus den Neuenburger Rheingärten herausgaben, spielten mit Rock-, Blues - und Folkpassagen auf.