Bad Bellingen Alles rund ums Barbecue

Nach einer zweijährigen Pause dreht sich in Bad Bellingen am vorletzten Juliwochenende alles um das Motto „Keep it low’n slow or hot’n fast“, heißt es in einer Mitteilung der Bade- und Kurverwaltung Bad Bellingen. Beim fünften „Black Forest Smoke & Wine Festival“ in Bad Bellingen kämpfen internationale BBQ-Spitzenteams in einem Wettkampf um die begehrten Trophäen. Die Ergebnisse werden von einer speziell ausgebildeten Jury der Kansas City Barbecue Society (KCBS) verkostet und bewertet. Nach der Abgabe der Kostproben an die Jury, dem sogenannten „Turn-In“, sind die Besucher am Sonntag ab 12 Uhr eingeladen, die Leckereien der Teams zu verkosten. Rund um den BBQ-Wettbewerb wird den Besuchern ein attraktives Rahmenprogramm geboten. Hobbygriller erwartet eine vielseitige BBQ-Messe mit Profizubehör. Musikalische Unterhaltung stellt eine Liveband sicher. Kulinarisch mitwirkende Foodtrucks, Stände regionaler und internationaler Weingüter sowie eine Weinlounge runden das Angebot ab und bieten beste Voraussetzungen für ein kulinarisches Wochenende der besonderen Art, versprechen die Organisatoren. Schirmherr der Veranstaltung ist Bad Bellingens Bürgermeister Carsten Vogelpohl.

Das Festival findet am Samstag von 11 bis 24 Uhr sowie am Sonntag von 12 bis 17 Uhr im Bad Bellinger Kurpark statt. Der Eintritt ist frei.