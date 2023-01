Bad Bellingen Anwohner kritisieren Vorgehen

Eine Initiative von Anwohnern der Straße „Im Tal“ wirft der Verwaltung Formfehler im Verfahren zum Beschluss vor. Der ehemalige Gemeinderat Andreas Hubrich hat sich deshalb mit einer Beschwerde an die Kommunalaufsicht gewandt. Deren Entscheidung gilt es nun abzuwarten. Die Anwohner und Grundstücksbesitzer sehen es als gesetzeswidrig an, dass sie nicht vorher zu den Plänen in Kenntnis gesetzt wurden. Dabei haben sie nicht grundsätzlich etwas gegen neue Bauplätze. Wohl aber etwas gegen die bisherige Vorgehensweise der Verwaltung, weil Teile ihrer Grundstücke, die sie vielleicht gar nicht zu verkaufen beabsichtigen, mit in die projektierte Baugebietsfläche aufgenommen worden sind, ohne dass sie gefragt wurden.