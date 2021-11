Bad Bellingen Anzahl der Betroffenen ist gesunken

Dabei wurden 17 Behörden und Träger öffentlicher Belange angeschrieben, wie Lars Meier für das Ingenieursbüro Heine und Jud mitteilte. „Die Anmerkungen, die eingingen, wurden von uns geprüft, aber aus den eingegangenen Stellungnahmen ergibt sich kein Handlungsbedarf für die Gemeinde“, so Meier.

Die Lärmquellen wie die A 5 und die Rheintalstrecke sind nach den aktuell noch geltenden Lärmkarten aus dem Jahr 2017 geblieben. Allerdings fährt nun viel Güterverkehr durch den Tunnel, an Häusern wurden Lärmschutzfenster nachgerüstet. Die Gemeinde hat keine Möglichkeiten, bezüglich der großen Schallquellen wie Autobahn und Rheintalbahn regulatorisch einzugreifen. Deshalb kommen als Lärmverminderungsstrategien nur Schutzmaßnahmen wie Lärmschutzfenster, das Erhöhen von Wällen oder Lärmschutzzäune infrage.

Das Büro hat festgestellt, dass sich die Lärmsituation zwischen 2012 und 2017 positiv verändert hat. In allen Pegelbereichen sei die Zahl der Betroffenen gesunken, was sowohl den Tag- als auch den Nachtlärm angeht. Im Bereich von 55 bis 60 dB(A) Lärmbelastung am Tag ging die Zahl der Betroffenen von 792 auf 544 Personen zurück, das ist ein Minus von 248 Personen. Im Nachtzeitraum reduzierte sich die Zahl der Betroffenen am stärksten im Bereich von 50 bis 55 dB(A). Hier sank die Zahl von 610 auf 370 Personen, ein Minus von 240. Die Anzahl der vom Lärm betroffenen Wohnungen sank von 583 auf 404.

Die effektivste Maßnahme, die Lärmbelastung dauerhaft zu senken, wäre eine weitere Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn von jetzt 130 Kilometern pro Stunde (km/h) auf 100 km/h im Bereich der Wohnbebauung von Bad Bellingen Kernort und Rheinweiler als Teilort. Dies könnte eine Reduzierung um ein dB(A) bringen. Würden die Schallschutzbauwerke an der Autobahn erhöht und handelte es sich dann auch noch um zur Fahrbahn geneigte Schallschutzelemente könnte der Lärm in Bad Bellingen um vier dB(A) und bei Rheinweiler um drei dB(A) gemindert werden. Mit diesen Maßnahmen würde sich der Lärm erheblich vermindern, so ist aus den Bewertungsunterlagen zu entnehmen.