Bad Bellingen: Auch der Spielplatz wird aufgehübscht

Aufzugsturm und Rheintreppe stehen ebenfalls auf der Liste der Sanierungsmaßnahmen.

Weiher, Wege und mehr

Die drei Maßnahmen bilden den dritten Bauabschnitt der Kurpark-Sanierung. Für den ersten Bauabschnitt, die Erneuerung des Kurpark-Weihers (Kosten: 1,5 Millionen Euro), wurde bereits eine Förderung des Bundes aus dem Programm zur Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel bewilligt (800 000 Euro). Die Ausschreibung der Arbeiten läuft, Baubeginn ist für Anfang 2025 anvisiert. Unter anderem soll der Kursee vertieft werden und eine neue Abdichtung erhalten. Zudem wird die Wassertechnik komplett erneuert.

In einem zweiten Bauabschnitt sollen vorhandene Wege rund um den Kurweiher saniert werden (Kosten: 886 000 Euro). Über die Tourismus-Infrastrukturförderung des Landes gibt es einen bereits bewilligten Zuschuss (559 000 Euro).

Sorge wegen Kosten

Mehrere Kritikpunkte führte FW-Gemeinderat Müller an, unter anderem, was die Finanzierung angeht. „Die Pläne sind schön, ohne Frage. Aber wie schaffen wir das alles?“ fragte er auch mit Verweis auf das 10,8-Millionen-Euro-Projekt Rathaussanierung/-Erweiterung. Die Kurpark-Sanierung mit den drei Bauabschnitten beläuft sich insgesamt auf knapp drei Millionen Euro, gut eine Million davon will die Gemeinde aus Eigenmitteln stemmen.

Nach und nach umsetzen

Man werde die Maßnahmen nur „step by step“ (stufenweise) umsetzen können, entgegnete Bürgermeister Carsten Vogelpohl. „Die Haushaltslage verschlechtert sich zusehends. Es wird immer schwieriger, Eigenmittel zu erwirtschaften“, bestätigte der Kämmerer.

Man werde in jedem Fall Einsparmöglichkeiten ausloten, eventuell könne man je nach Finanzlage auch an mancher Stelle „etwas eindampfen“. Außerdem würden die Maßnahmen der Kurpark-Sanierung über die nächsten Jahre verteilt und würden nicht aufs Mal den Haushalt belasten. „Wir werden vorsichtig vorgehen“, versprach Vogelpohl. „Wir schauen zudem, was wir selbst übernehmen können, um das Budget zu schonen, beispielsweise die Wegesanierung über den Bauhof.“

Antrag bereits gestellt

Müller ärgerte sich zudem, dass die Verwaltung den Förderantrag bereits vor dem Gemeinderatsbeschluss gestellt hatte („Warum stimmen wir dann überhaupt noch ab?“). Spiegelhalter betonte daraufhin, dass die Entscheidungsgewalt uneingeschränkt beim Gemeinderat liege. Der Antrag sei zur Fristwahrung zum 1. Oktober gestellt worden, könne aber jederzeit zurückgezogen werden. Natürlich sei die umgekehrte Reihenfolge besser, aber das sei in der täglichen Praxis nicht immer machbar, auch angesichts der Auslastung von Planern und Verwaltung, so Spiegelhalter.