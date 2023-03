Bad Bellingen Aufgabe mit Bravour gemeistert

Darüber, dass die Fachleute der Gemeinde eine „sehr gute finanzielle Entwicklung“ bescheinigten, freute sich Rechnungsamtsleiter Frank Spiegelhalter. Er stellte die wichtigsten Ergebnisse aus dem Prüfungsbericht, den die Gemeinde Mitte Januar 2023 erhielt, im Gemeinderat vor.

Bad Bellingen hat mittlerweile über 4000 Einwohner, deshalb ist hier nun die Gemeindeprüfungsanstalt in Karlsruhe die zuständige Behörde, die einen Blick auf Haushalts-, Kassen-, und Rechnungsführung hat und nicht mehr das Landratsamt. Landratsämter prüfen Gemeinden unter 4000 Einwohnern. Vom Ergebnis des Prüfungsberichts ist der Gemeinderat zu unterrichten, wer als Gemeinderat Einsicht in den Prüfungsbericht verlangt, dem ist der Bericht vorzulegen. Spiegelhalter erklärte, dass der vollständige und ungekürzte Prüfungsbericht den Gemeinderäten in einer nichtöffentlichen Gemeinderatsvorlage zugegangen ist.