Bad Bellingen Aufstieg krönte die Saison

Auch in der kommenden Saison wird die SG mit den Sportfreunden Schliengen weitergeführt. Dabei werden in Rheinweiler die B-Jugend, die E1 und E2 betreut, sowie in Eigenregie wiederum die zwei F-Jugenden und eine Bambini-Mannschaft trainiert. Die Sportfreunde Schliengen übernehmen die Federführung für die A-Jugend und die beiden D-Jugendmannschaften.

Steininger warb um mehr Unterstützung durch Eltern und ältere Spieler für die wichtige Nachwuchsarbeit.

Alte Herren

AH-Coach Manfred Fräulin konnte aufgrund der Pandemie nur Weniges berichten. Immerhin fand ein schönes Wanderwochenende im Hotzenwald statt und sorgte für gute Stimmung bei den „Oldies“.

Aktive

Über die Herrenmannschaften hatte Kapitän und Sportlicher Vorstand Ivan Stojanovic Erfreuliches vorzutragen. Nach einem wechselhaften Saisonverlauf und etwas Mühe im Herbst stabilisierte sich das Team um Trainer Gabriel Iordan und konnte erstmals im Frühjahr die Tabellenführung erstürmen. Dank einer exzellenten Defensivleistung wurde der Grundstock für die Meisterschaft gelegt, so Stojanovic.

Die zweite Mannschaft schlug sich wacker und belegte am Ende in der Kreisliga C den elften Platz.

Beiträge

Aufgrund stark gestiegener Kosten beschloss die Versammlung nach zehn Jahren erstmals wieder eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge: Aktive bezahlen jetzt 90 Euro, Passive 40 Euro, Familien 110 Euro und Jugendliche 70 Euro.

Finanzen

Schatzmeister Oliver Dosenbach erläuterte die pandemiebedingten erhöhten Aufwendungen und die damit verbundene Unterdeckung. Vor allem der Ausbau der Festküche und zwei Mannschaftscontainer schluckten einige Mittel. Zuversichtlich zeigte sich Dosenbach, dass der Zwischenkredit für den sportlichen Bereich durch den Sportbund getilgt werden kann.

Wahlen

Der neue Vorstand setzt sich nach den Wahlen wie folgt zusammen:

Patric Dosenbach (geschäftsführender Vorstand), Ivan Stojanovic (sportlicher Vorstand), Oliver Dosenbach (Schatzmeister), Nadja Müller (Schriftführerin/neu im Gremium für Peter Rotthaus), Holger Weh (Beisitzer), Giovanni Mastropierro (Beisitzer Aktive/neu im Gremium für Rover Cirstea), Saskia Steininger (Jugendleiterin) und Verena Mössner (zweite Jugendleiterin).

Weitere Funktionsträger sind Armin Held (Pressewart), Frank Würzburger (erster Kassenprüfer), Thomas Männlin (zweiter Kassenprüfer), Dirk Nunninger (Festausschuss), Oliver Dosenbach (Platzkassierer), Beate Kienzler (Mitgliederverwaltung) und Frank Würzburger (Sponsorenbeauftragter).

Seit 50 Jahren engagiert

Einen besonderen Dank richtete der Vorsitzende an das „Mädchen für alles“, Willi Wunderlin, der sich seit rund 50 Jahren unermüdlich als Platzwart und Mannschaftsbetreuer in den Dienst des Vereins stelle. Ebenfalls erhielt der scheidende Schriftführer Peter Rotthaus ein Dankeschön für seine jahrelange Schriftführertätigkeit.