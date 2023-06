Bad Bellingen Auftritt des Zoo-Orchesters im Schlosspark

Ein rundum gelungener Auftritt war mit der Vorstellung des Zoo-Orchesters am Samstag geboten. Am Vorabend unterhielten die Großen des Musikvereins, einen Tag später waren die Bläserklasse der Rheinschule sowie die Zöglinge des Musikvereins Bad Bellingen dran. Einmal zur Festwirtschaft umgerüstet, sollte sich der Aufwand im Schlossgarten lohnen. Es gab einiges zum Zuschauen, Zuhören und Mitmachen. Besagter erster Satz des musikalischen Zoobesuchs, dem die Vögel, sprich Flöten, einen ersten Aha-Moment bescherten, kam gut an. Das Konzept sah vor, dass jedes der zehn Register ein Tier nachahmte. Das Tappen des Brummbären wurde von den Tiefen der Tuba imitiert, muntere Klarinetten stellten Katzen dar und die Saxophone den Panther. Um das Gebrüll der Löwen kümmerten sich die Trompeten und um die Hirsche das Waldhorn. Posaunen ahmten Kängurus nach und Tenorhorn plus Bariton die Elefanten. Zu guter Letzt ließ die Schlagwerk-Abteilung unsichtbare Affen übers Becken klettern und das Stabspiel namens Mallet ließ einen Schwarm Hummeln los. Beeindruckend interpretierten die Nachwuchsmusiker die animalischen Wesen, die man teils klar ausmachen konnte. Um den Gästen die Story zu verdeutlichen, waren Ansager und Statisten im Einsatz. Sie erklärten die Handlung, „führten durchs Gehege“ und luden zum Mitmachen ein. So formierte sich spontan ein Zug kleiner und großer Gäste, der während des Rundgangs gar wuchs. Verstärkt wurde die Darbietung von einigen Aktiven. Auch Florian Heitz, der erste Vorsitzende, machte den Spaß mit und präsentierte zur Feier des Tages ein Löwengesicht – mit einer Spur Glitzer. Jeder Musiker war im Vorab in der Maske und trug seine tierische Rolle zur Schau.