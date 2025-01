Die Scheibe eines Autos ist in Rheinweiler zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr, eingeschlagen worden. Laut Polizeimeldung wurde aus dem an der Burgunderstraße abgestellten Fahrzeug der Fahrzeugschein sowie eine Geldbörse mit Bargeld, Ausweispapieren und Bankkarten entwendet. Die Papiere wurden bei den Isteiner Schwellen und an der Kandermündung wiedergefunden. Die Polizei rät dazu Wertsachen mitzunehmen und diese nicht sichtbar im Auto liegen zu lassen.