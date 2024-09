Bad Bellingen: Autogramme von Maris Siegin waren heiß begehrt

Auch für das leibliche Wohl war gesorgt. Getränke, ein Grillstand der Jugendfeuerwehr Bad Bellingen, ein Waffelstand der Jugendabteilung der SpVgg. Bamlach/Rheinweiler sowie eine Popcornmaschine der Jugend des Musikvereins Bad Bellingen rundeten das Angebot ab.

Das Kinderfest bildete den Höhepunkt und Abschluss des erfolgreichen Ferienspaß-Programms. Insgesamt 194 Teilnehmer waren an 21 Veranstaltungen dabei. Rund 15 ehrenamtliche Veranstalter und Vereine waren beteiligt, um den Kindern in der Gemeinde eine abwechslungsreiche Ferienzeit zu bieten. Bürgermeister Carsten Vogelpohl zeigte sich erfreut: „Das Kinderfest und der gesamte Ferienspaß 2024 haben eindrucksvoll gezeigt, was durch ein Zusammenspiel der ehrenamtlichen Akteure in unserer Gemeinde möglich ist. Es war der perfekte Abschluss, um die Sommerferien gemeinsam ausklingen zu lassen. Wir bedanken uns herzlich bei allen Beteiligten und Sponsoren, die dieses Fest möglich gemacht haben.“