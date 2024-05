In der Bädergemeinde Bad Bellingen sind mehrere Fahrzeuge aufgebrochen worden, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Bislang seien dem Polizeiposten in Kandern vier Geschädigte bekannt, deren Fahrzeuge in der Nacht auf Donnerstag aufgebrochen wurden. In drei Fällen wurde jeweils eine Fahrzeugscheibe eingeschlagen, um in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Zwei Fahrzeuge standen in der Zufahrtsstraße zum Sportplatz, ein Fahrzeug stand in der Straße „Im Grün“ und ein weiteres in der „Von-Andlaw-Straße“. Aus den Fahrzeugen wurde Bargeld und aus einem Fahrzeug zudem eine Regenjacke entwendet. Der Polizeiposten Kandern, Tel. 07626/97 78 00, sucht Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen in Bad Bellingen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können.