Ein Zeuge meldete der Polizei am Sonntag gegen 12.20 Uhr zwei Autos der Marke BMW, die mit sehr hoher Geschwindigkeit durch die Autobahnrastanlage Bad Bellingen gefahren seien. Er vermute ein Autorennen. Im Rahmen der Fahndung wurde laut Polizei eine betongraue BMW- Limousine mit Schweizer Kennzeichen angehalten und der 26-jährige Fahrer kontrolliert. Das zweite verdächtige Auto, ein dunkler 7er BMW mit deutschem Kennzeichen, konnte nicht mehr angetroffen werden. Die Verkehrspolizei Weil am Rhein, Tel. 07621/ 980 00, sucht weitere Zeugen, die in diesem Zusammenhang ähnliche Wahrnehmungen auf der A 5 in Fahrtrichtung Süden gemacht haben.