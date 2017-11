Bad Bellingen Bad Bellingen baut Betreuung aus

Von Claudia Bötsch

Bad Bellingen wächst: Das wirkt sich auch auf die Kindergärten in der Gemeinde aus. Aufgrund des steigenden Bedarfs müssen im nächsten Jahr zusätzliche Betreuungsplätze geschaffen werden. Ein entsprechender Beschluss wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung gefasst. Das Gremium stimmte zudem einer Erhöhung der Elternbeiträge zum 1. Januar 2018 zu.

Bad Bellingen. Der Bedarf ist sowohl in der Kleinkindbetreuung (ab einem Jahr) als auch in der Kindergartenbetreuung (ab drei Jahren) angestiegen. Das ist das Ergebnis der jüngsten Elternumfrage. „Die Bedarfsumfrage hat gezeigt, dass die vorhandenen Plätze nicht ausreichen“, machte Kindergartenleiterin Kathrin Sommerhalter deutlich.

Zusätzliche Krippenplätze in Bad Bellinger Einrichtung

Bei den unter Dreijährigen gebe es für 2018 eine Warteliste mit zehn Kindern, führte sie weiter aus. Um der Nachfrage gerecht werden zu können, werden die Krippenplätze im Bad Bellinger Kindergartengarten von 15 auf 20 Plätze aufgestockt. Damit soll es ab Januar 2018 zwei volle Krippengruppen in der Bad Bellinger Einrichtung geben, die bis zu 24 Kinder aufnehmen können. Durch den Ausbau wird eine zusätzliche pädagogische Kraft benötigt. Darüber hinaus gibt es zehn Krippenplätze im Kindergarten von Rheinweiler.

„Sehr erhöht“ ist der Bedarf bei der Betreuung der Drei- bis Sechsjährigen, resümierte Sommerhalter. Demnach werden die 142 Plätze, die derzeit in der Gemeinde eingerichtet sind, ab September 2018 nicht mehr ausreichen. „Dies liegt vor allem an den Zuzügen in den Neubaugebieten“, erläuterte die Kindergartenleiterin.

Altersgemischte Gruppe in Bamlach geplant

Deshalb soll zum 1. September eine altersgemischte Gruppe mit 22 Plätzen für zwei- bis sechjährige Kinder eröffnet werden. Der Schwerpunkt dieser Gruppe liegt bei den Drei- bis Sechsjährigen. Die Plätze sollen im Bamlacher Kindergarten geschaffen werden. Dieser bietet sich an, weil er jüngst umfassend modernisiert wurde und die entsprechenden Räumlichen vorhanden sind. In Bad Bellingen und Rheinweiler sind hingegen die räumlichen Kapazitäten ausgeschöpft. Für dieses neue Angebot werden zwei zusätzliche Erzieher benötigt.

Personalsuche nach Erziehern großes Problem

Die Personalsuche ist bekanntlich schwierig. Der Markt ist leergefegt. Verschärft werde die Situation dadurch, dass einige Erzieherinnen in absehbarer Zeit in Rente gehen, so Sommerhalter.

Der Gemeinderat hat den vorgeschlagenen Änderungen der Betreuungsangebote einmütig zugestimmt. Dazu gehörte auch, dass bei den Kindern über drei Jahren künftig keine Betreuung mehr am Freitagnachmittag angeboten wird.

Mehrheitlich hat der Gemeinderat einer Erhöhung der Gebühren zum 1. Januar zugestimmt. Die letzte war vor zwei Jahren. Begründet wurde die Erhöhung der Elternbeiträge mit den „enormen Kosten der Kinderbetreuung und dem immer breiter ausgefächerten Angebot und den immer längeren Betreuungszeiten“, so die Verwaltung. Sie sei auch vor dem Hintergrund der steigenden Kostenunterdeckungen im Bereich der Kinderbetreuung unabdingbar.

Andreas Großhans (Freie Wähler) regte an, künftig besser in kleineren Schritten zu erhöhen. In die gleiche Kerbe schlug Fraktionskollege Philip Dahm. Verwiesen wurde dabei vor allem auf den größten Tarifsprung von 50 Euro mehr im Monat, die Eltern ab Januar für eine fünftägige Betreuung in der Krippe (bis zu sieben Stunden) bezahlen müssen: Hier steigt der Elternbeitrag von 240 auf 290 Euro.

Verwaltung und Kindergartenleitung machten daraufhin indes deutlich, dass die Gemeinde im Vergleich zu Nachbargemeinden nach wie vor günstiger sei.

Die Eltern wurden per Elternbrief über die neuen Gebühren informiert. Die neuen Tarife sollen demnächst auch auf der Gemeindehomepage einsehbar sein.