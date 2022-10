Bad Bellingen Bad Bellingen im Portrait

Bad Bellingen (os). Die Balinea Thermen sind nicht nur wesentlicher Teil des Kurbetriebs in Bad Bellingen, sondern auch eine wichtige Attraktion der Bädergemeinde für die eigenen Bürger und die Menschen aus der Region. Bad Bellingen weist im Bereich Gesundheit eine ausgeprägt starke Infrastruktur auf mit mehreren Haus- und Facharztpraxen, einem Medizinischen Versorgungszentrum, Physiotherapeuten, zwei Kliniken für längere Kuraufenthalte oder einer auf Kur- und Heilbetrieb spezialisierten, natürlich auch darüber hinaus engagierten Gastronomie und Hotellerie. Schwerpunkt des Kurbetriebs in Bad Bellingen ist der Bereich Rücken- und Gelenkproblematik. Für dieses Krankheitsbild eignet sich das Wasser der Thermen erwiesenermaßen besonders.Und für Reha-Spaziergänge oder -Sport eignet sich die Kulturlandschaft rund um Bellingen bestens. In der ansonsten landwirtschaftlich geprägten Gemeinde ist der Bäder- und Kurbetrieb mit den Balinea-Thermen im Mittelpunkt trotz aller Aufs und Abs im Kur- und Gesundheitswesen inzwischen ein bedeutender Wirtschaftsfaktor geworden. Das belegen auch die Zahlen: Über 2000 Gästebetten stehen für die jährlich 350 000 Übernachtungen in Bad Bellingen und den Ortsteilen zur Verfügung. Über den Kur- und Heilbetrieb hinaus hat die Bädergemeinde ein aktives Vereinsleben und entsprechend auch ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm. Seien es die Narren von den Bogedmolli, die – wie vieles zuletzt zwei Jahre nicht möglich – Fasnachtstraditionen pflegen, der Musikverein Bad Bellingen mit seinem kulturellen Angebot, sportliche Veranstaltungen etwa der Kicker vom VfR Bad Bellingen oder der Spvgg Bamlach/Rheinweiler, der Rheinauenlauf des TV Rheinweiler, das Grasbahnrennen in Hertingen oder die von der Gemeinde veranstalteten Frühjahrs- und Herbstmärkte: In Bad Bellingen ist das Jahr über gut was los. Highlights sind die Lichterfeste immer am letzten Samstag im Juli, aber auch die Gutedelwandertage alle zwei Jahre an Himmelfahrt zwischen Bellingen und Efringen-Kirchen.