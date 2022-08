Bad Bellingen Bad Bellinger leiden unter Lärm

Die A 5 ist allerdings eine Bestandsautobahn, deren Ausbau im aktuell geltenden Bundesverkehrswegeplan nicht vorgesehen ist. Deshalb gibt es keine Verpflichtung, eine Lärmsanierung durchführen zu müssen.

Vogelpohl: „Lärm ist gesundheitsschädigend“

„Mit der Eröffnung des Katzenbergtunnels im Jahr 2012 verschwand ein Großteil des Zugverkehrs aus den Ortskernen. Die Verbesserung ist deutlich, auch wenn noch immer Güterzüge durch die Gemeinde rattern“, meinte Vogelpohl. Mittlerweile sei die Autobahn die Hauptquelle für Lärm, der in einigen Siedlungsbereichen gesundheitsschädigende Ausmaße erreiche.

In Rheinweiler führt die Autobahntrasse direkt am alten Ortskern entlang; für den Bau der A 5 mussten vor 60 Jahren etliche Häuser des einstigen Fischerdorfs weichen. „In Bad Bellingen ist das Kurgebiet besonders betroffen mit seinen Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen“, so der Bürgermeister.

Beim Ausbau der A 6 in Nordbaden könne man sehen, was heute technisch möglich ist, um die Bevölkerung effektiv von Verkehrslärm abzuschirmen, meinte der Rathauschef. Dort würden die Siedlungen mit 8,5 Meter hohen Lärmschutzbauwerken geschützt, in einigen Abschnitten erreichten sie Höhen von 12,5 Metern.

Es könne nicht sein, „dass die Menschen im Kurort Bad Bellingen weiter leiden müssen“. Der Bund müsse das technisch Mögliche tun, um die Anwohner zu schützen.

Schreiben an Bundesministerium

Stöcker meinte, sie habe sich in einem Schreiben an das Bundesministerium für Digitales und Verkehr gewandt. „Der Bundesverkehrsminister muss eine politische Antwort darauf geben, wie mit Lärmbelastungen an Bestandsautobahnen umgegangen werden kann.“ Es müsse auch über gezielte Lärmsanierungsprogramme des Bundes nachgedacht werden.