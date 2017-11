Bad Bellingen Bad Bellinger Narren widmen ihr Fasnachtsmotto der Quellschüttung

In kleinerer Besetzung als sonst, dafür aber wirklich einmal pünktlich um 11 Uhr 11 an einem 11. November, feierten die Bogdemolli aus Bad Bellingen die Eröffnung der Fasnacht im Traditionsgasthaus „Adebar“, sprich „Storchen“, in Bamlach. Die Fasnächtler waren von Bad Bellingen aus durch die Reben – mit Zwischenstopp Weinbewirtung – nach Bamlach gewandert, um dort die traditionelle Narrensuppe serviert zu bekommen und das Motto der Fasnachtssaison bekannt zu geben, verkündet durch Zunftmeisterin Katharina Mayer: „Die Quelle det no besser laufe, det mer sie uff Molli taufe“, heißt es in Anspielung auf die nicht ganz wunschgemäß ausgefallene Schüttung der neuen Bad Bellinger Thermalquelle. Zum fröhlichen Miteinander im „Storchen“ trug auch Stefan Escher mit dem Lied „Jede Suppe brucht e Hafe“ bei. Foto: Jutta Schütz