Bad Bellingen Bad Bellinger Schlemmerwochen: Alles dreht sich um’s Wild

Die „Schlemmerwochen 2017“ der Bad Bellinger Gastronomie finden ab heute, 27. Oktober, bis Sonntag, 5. November, statt. Nunmehr eine Tradition, bieten die Bellinger Köche in dieser Zeit, zusätzlich zum regulären Angebot, spezielle kulinarische Köstlichkeiten an, heißt es in der Ankündigung. In diesem Jahr dreht sich alles um das Thema Wild. Folgende Betriebe beteiligen sich an der Aktion: im Kernort das Restaurant und Hotel „Kaiserhof“, das Kurhotel „Markushof“, der Landgasthof „Schwanen“, das Café-Restaurant „Das Park“, die „Bacchusstuben“, das „Winzer­stüble“, in Bamlach das Gasthaus „Storchen“ und das „Lug ins Land“ sowie in Hertingen der Landgasthof „Rössle“.

Die „Schlemmerwochen“ sind eine Initiative des Gewerbevereins „BBB – Bad Bellingen bewegt“. Die Aktion wurde im Markgräflerland stark beworben. Ansprechpartner für die Schlemmerwochen ist der Hotelier Edgar Kaiser vom Hotel „Kaiserhof“. Foto: zVg