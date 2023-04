Beim „Gassi fahren“ wurde am Montag gegen 14.30 Uhr, einem 31-jährigen Mann sein hochwertiges E-Mountainbike entwendet. Der 31-Jährige war fahrenderweise mit seinem Hund auf einem Feldweg, oberhalb des Campingplatzes, unterwegs, als sein Hund wohl meinte sich lieber über ein Feld in das nahe gelegene Waldstück zu begeben. Der 31-Jährige habe sein E-Mountainbike auf dem Feldweg abgestellt und folgte seinem Hund. Als er ein paar Minuten später mit seinem Hund wieder zurückkam war das nicht verschlossene E-Mountainbike weg, heißt es in der Polizeimeldung. Der Diebstahlschaden beträgt fast 9000 Euro.