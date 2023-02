Bad Bellingen Bamlacher Narren geben Gas

Usschelle am Rathaus

Eingeläutet wurde die Fasnacht von den „Guggeratschas“ am Bamlacher Rathaus. „Mir decke das Zinnober um de Halle auf“, verkündete Usscheller Philipp Epking alias „Baustellen Klaus“ vor rund 100 anwesenden Glunkis. In der Halle lieferte dann „Holger von den Tasten“ das musikalische Back-up.

„Neui Halle, neue Schpass, mir gänn wieder richtig Gas“, lautet das Bohenwaggis-Fasnachtsmotto. Der Hallenumbau sowie die vielen Baustellen und Baugebiete nicht nur in Bamlach, sondern auch in der Gesamtgemeinde lieferten denn auch etliche Steilvorlagen für bissige Beiträge. Auf den Arm genommen wurde auch die Fasnachtskonkurrenz des „gäl-grien Hüfle“ der Bogdemolli, das es diesmal grad noch so schaffte dem Rathauschef den Schlüssel wegzunehmen. Im nächsten Jahr, so prophezeiten die Bohnewaggis, sei man schneller.