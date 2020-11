Bad Bellingen Baulandvergabe per Punktesystem

Von Adrian Steineck

Bad Bellingen. Aufgeteilt sind die Punktekriterien in drei Bereiche: Neben der „Förderung der Familie“ sind dies die „Bindung an die Gemeinde“ sowie „Einkommen und Vermögen“. Bürgermeister Carsten Vogelpohl legte den Räten dar, welche Ziele die neuen Leitlinien konkret haben. So soll in erster Linie erreicht werden, dass Grundstücke nicht von Investoren aufgekauft und dann zu überhöhten Preisen weiterverkauft werden. Wer sich um ein Baugrundstück bewirbt, muss also als „natürliche Person“ auftreten. Dabei sollen junge Paare mit Kindern Vorrang erhalten. Bei diesen sei es laut Vogelpohl am wahrscheinlichsten, dass sie längerfristig in Bad Bellingen wohnen.