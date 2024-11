Der Wintereinbruch hat auch die Feuerwehren beschäftigt. Die Feuerwehr Bad Bellingen war in der Nacht auf Freitag zu einem Einsatz auf der Kreisstraße zwischen Bad Bellingen und Rheinweiler alarmiert worden. Ein Baum war unter der Last des Schnees zusammengebrochen, auf die Fahrbahn gestürzt und blockierte die Fahrbahn. Die Feuerwehr zersägte den Baum und räumte die Überreste zur Seite, so dass die Straße wieder freigegeben werden konnte. Die Feuerwehr warnt insbesondere in waldreichen Gebieten vor herabfallenden Ästen oder umstürzenden Bäumen. Die Feuerwehr Neuenburg wurde am Donnerstagabend kurz vor 19 Uhr zur Absicherung einer Unfallstelle auf der Landesstraße 134 zwischen Neuenburg und Steinenstadt gerufen. Auf der schneeglatten Straße war es zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen. Außerdem hat die Neuenburger Feuerwehr am Donnerstagvormittag einen Verkehrsunfall abgesichert. Ein Auto und ein Lastwagen waren verunfallt.