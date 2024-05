Donnerstags wird getanzt

Mittlerweile besteht die Gruppe aus zwölf Paaren aus der näheren Region, die sich jeden Donnerstag ab 19 Uhr in der Halle in Hertingen trifft, um ihrer Leidenschaft des Tanzes nachzugehen. Neben dem Tanzen gehören auch Aktivitäten, wie Wandern, Weihnachtsfeiern oder Besuch von externen Tanzveranstaltungen zum Programm. Die Tänzer ließen es sich nicht nehmen, dieses Ereignis mit einer internen Feier und einem gemütlichen Beisammensein zu würdigen, heißt es in einem Nachbericht. Natürlich wurde dabei getanzt.