Bad Bellingen: Beschluss im dritten Anlauf

Offene Fragen

Verwiesen wurde in den Sitzungen unter anderem auf Unstimmigkeiten bei den Zahlen und eine „unklare Kostenübersicht“ (Wolfgang Müller, Freie Wähler). Vor einem Beschluss wollten die Räte zudem genau überlegt und festgelegt wissen, „was wir wirklich brauchen“ (Daniel Billich, Freie Wähler) und eruieren, „wo es noch Möglichkeiten zu optimieren und zu sparen gibt“ (André Kammüller, Freie Wähler). In der Zwischenzeit fand eine Begehung statt, bei der alle geplanten Standorte noch einmal unter die Lupe genommen wurden. Mit dabei war Jana Stahl, im Landkreis Lörrach Projektleiterin für nachhaltige Mobilitätsentwicklung bei der Energieagentur Südwest. Am Ende einigten sich Verwaltung und Gemeinderat auf die Einrichtung von sieben Mobilstationen und fünf Ladestationen. Der Beschluss in der jüngsten Gemeinderatssitzung fiel einstimmig.

Die Standorte

Geplant sind drei Car-Sharing-Standorte: am Bahnhof Rheinweiler, an der Halle/Kindergarten Bamlach und am Neubaugebiet Rheinstraße Nord. Alle Mobilstationen werden mit Fahrradanlehnbügeln ausgestattet, am Bad Bellinger Bahnhof sind zusätzlich sechs Fahrradboxen geplant. Um Kosten zu sparen, wurden unter anderem die vorerst geplanten Radreparaturstationen gestrichen und die Infostelen – deren Nutzen und Kosten starke Kritik fanden – auf zwei reduziert. Die Größe der Car-Sharing-Standorte wurde reduziert. Die Mobilstationen sollen ab diesem Jahr bis 2027 realisiert werden.