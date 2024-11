Bad Bellingen: Besucher für das Heimatmuseum begeistern

Den Bau des Holzbackofens habe ich von Anfang an betreut. Die Arbeiten sind jetzt abgeschlossen und wir haben ihn bereits ausprobiert. Unser Hausmeister Hubert Fräulin hat ihn komplett aufgestellt.

Was schätzen Sie an Ihrem Verein besonders?

Ich war schon vorher im Verein engagiert. Mir gefällt die Arbeit im Museum. Es ist ein Kleinod, das ich gerne mehr in den Fokus rücken möchte. Der Vereinsvorsitz beinhaltet eine große Verantwortung. Ich arbeite gerne im Team. Die Arbeit für den Förderkreis macht einfach Spaß.

Braucht es einen Förderkreis für das Heimatmuseum in Bamlach?

Ich bin überzeugt, dass es einen Förderkreis braucht. Das Museum ist beliebt, aber leider über den Ort hinaus wenig bekannt. Durch unsere Aktionen kommen mehr Leute ins Museum, die sonst vielleicht nicht den Weg gefunden hätten.

Welche Projekte planen Sie für die Zukunft?

Derzeit sind wir an den Vorbereitungen für eine Finissage, die am Sonntag, 10. November, um 14.30 Uhr stattfinden soll. Gezeigt wird der letzte Abschnitt der Dauerausstellung „Die Rumpelkammer kunterbunt“. Am 20. Dezember gibt es ein „Vorglühen aufs Christkind“ mit dem Weingut Kallmann aus Bamlach. Dort wird Brot im Holzofen frisch gebacken. Anfang Februar veranstalten wir das traditionelle Theater in Bamlach.