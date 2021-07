Die von Hoffmann vorgeschlagenen Themen wie das Bahnhofsareal in Müllheim und die Schallschutzwände in Auggen sowie das Abstellen von Gefahrgut führenden Güterzügen in Rheinweiler und Efringen-Kirchen wurden wegen Zeitmangel des Bevollmächtigten nicht aufgenommen.

Krenz habe ihm zum Thema Gefahrgutzüge folgendes mitgeteilt, schreibt Hoffmann: „Bei der Thematik Gefahrgutzüge in Efringen-Kirchen wird die DB im betrieblichen Ablauf versuchen, das Halten der Züge – soweit dies möglich ist – zu vermeiden, oder wenn es wie unlängst einen Halt eines Zuges gibt, die Weiterfahrt so schnell wie möglich zu organisieren. Weitere Entspannung erhofft sich die DB durch den Einsatz sogenannter Betriebsüberwacher in den Grenzbahnhöfen Basel Bad Bf, Weil am Rhein und dem Rangierbahnhof Basel Bad Bf. Dadurch soll der Betriebsablauf künftig besser koordiniert werden. Die Einrichtung der Stellen erfolge noch im Laufe dieses Jahres.“