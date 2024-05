Die katholische Seelsorgeeinheit Schliengen feiert in diesem Jahr den Fronleichnams-Gottesdienst mit anschließender Prozession in Bamlach. Der Festgottesdienst mit Pater Norbert beginnt um 9 Uhr in der Kirche St. Peter und Paul, teilt das Vorbereitungsteam mit. Bei gutem Wetter wird sich gegen 10 Uhr eine kleine Prozession mit einer Station beim ehemaligen Rathaus und wieder zurück zur Kirche anschließen. Das Bamlacher Vorbereitungsteam besteht aus fünf bis zehn Helfern und bereitet einen der zwei Blumenteppiche sowie den Blumenschmuck in der Kirche vor. Der zweite Blumenteppich wird vom fünfköpfigen Gemeindeteam aus Liel gelegt.