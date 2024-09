Bad Bellingen Boule boomt

Boule, Pétanque oder Boccia – das Spiel mit den Kugeln boomt. In Markgräflerland entstanden in jüngster Zeit immer mehr Boule-Bahnen, wie in Mauchen im Spitzgarten oder im Müllheimer Bürgerhauspark. Im Bad Bellingen treffen sich regelmäßig Hobby-Spieler im Kurpark, und auf seinem Sportgelände bietet der Turnverein Rheinweiler sogar ein semiprofessionelles Boule- Training an. Trainiert wird die Freizeitgruppe von Oliver Seng, Klaus Schlechtingen und Joffrey Maurer. Der 31-jährige Maurer hat als Jugendlicher sogar um die französische Meisterschaft mitgespielt. Pastis trinken und Gitanes rauchen sei ein Klischee aus früheren Zeiten. Boule ist ein Präzisionssport und verlangt über längere Zeit viel Konzentration, da seien Alkohol und Zigaretten hinderlich, sagt er. Ein Turnier in Frankreich beginnt meist nachmittags gegen 14 Uhr und dauert oft bis Mitternacht, erklärt er. Auch im Elsass hat das Spiel mit den Kugeln Zulauf. Im Departement Haut-Rhin ist die Zahl der lizenzierten Spieler in den Mitgliedsvereinen des Comité Départemantal du Haut-Rhin de pétanque et jeu provençal in den vergangenen vier Jahren von 900 auf knapp 1140 gestiegen, sagt Maurer, der in seiner aktiven Zeit im Training etwa 1000 Kugeln am Tag geworfen hat. Gespielt werden drei Varianten, „eins gegen eins“ und „zwei gegen zwei“ wobei jeder Spieler drei Kugeln hat oder „drei gegen drei“ wo jeder Spieler zwei Kugeln wirft.