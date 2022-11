Bad Bellingen Brand in Wohnhaus gelöscht

Eine Person musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in die Klinik eingeliefert werden. Die größte Herausforderung sei die Objektgröße gewesen, so Maier. In dem Gebäude seien mehrere Wohnungen, die teilweise auch als Zweitwohnsitz oder Ferienwohnung genutzt werden.

Die 14 im Haus befindlichen Personen konnten sich größtenteils selbst retten, nachdem ein Nachbar im Treppenhaus Alarm geschlagen hatte.

Rauch verhindert Flucht durchs Treppenhaus

Zwei Personen wurden aber durch den dann aus der Brandwohnung austretenden Rauch im Treppenhaus in ihrer Wohnung eingeschlossen. Der hintere Gebäudeteil war nicht betroffen, wurde aber aufgrund der unklaren Verhältnisse im Dachgeschoss vorsorglich evakuiert. Die Bewohner des hinteren Teils konnten nach kurzer Zeit wieder in ihre Wohnungen zurück, die Bewohner des vorderen Gebäudeteils verbrachten die Nacht auf Anraten der Feuerwehr nicht in ihren Wohnungen.

Polizei ermittelt zur Brandursache

Die Brandursache ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen der Polizei, der Sachschaden ist noch nicht beziffert. Die Brandwohnung sowie die Wohnungen in der zweiten und dritten Etage dürften durch Brandrauch geschädigt und die Brandwohung vorerst unbewohnbar sein. Wasserschaden in den darunter liegenden Wohnungen konnte nicht festgestellt werden. Das Treppenhaus ist durch Brandrauch schwer belastet.