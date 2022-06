Die Bad Bellinger Künstlerin Inge Gründel-Pfaff zeigt farbenfrohe Bilder auf der Landesgartenschau in Neuenburg. Zu sehen ist eine Markgräflerin in Lebensgröße, die beim Trotten der Weintrauben neckisch ihre Schürze hält. Durch das Loch im Bereich des Gesichts können sich die Besucherinnen selbst in der für das Markgräflerland so typischen Tracht mit der Hörnerkappe fotografieren lassen. Ein weiteres Bild, eine Imkerin in Schwarzwälder Tracht, ist am Stand des Imkervereins Müllheim zu sehen. Weitere Informationen sind online unter www.dein-wunschbild.de zu finden. Foto: zVg/Inge Gründel-Pfaff