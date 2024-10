Bad Bellingen: Bunter Neon-Look und mehr Dynamik

Kunstdrucke und Shirts

Darüber hinaus hat die Künstlerin ihr Portfolio auch um Kunstwerke für den schmalen Geldbeutel erweitert. Kunstdrucke in limitierter Auflage sind in ihrem Atelier ebenso zu finden wie beispielsweise mit Bollenhut-Motiven bedruckte T-Shirts und Hoodies, aber auch Merchandise-Artikel wie bedruckte Tassen.

Den Schritt in die Selbstständigkeit hat sie nicht bereut. „Ich bin auf jeden Fall glücklich. Es ergibt sich immer etwas Neues“, sagt Inge Gründel-Pfaff. „Man muss sich auf Messen und Märkten präsentieren, um im Kopf zu bleiben“, erklärt sie.

Ausstellungen

So war sie unter anderem bei der „Biennale internationale d’art contemporain“ im elsässischen Rixheim sowie in Colmar präsent. Die Einzelausstellung „Heimatliebe“ führte sie unter anderem nach Wehr und auch bei der Kulturnacht in Laufenburg hat sie ausgestellt. Das ihre Bilder ankommen, zeigte auch die Ausstellung in der Bad Krozinger Theresienklinik. Dort wurden gleich drei Bilder gestohlen, wie Gründel-Pfaff erzählt.

„Wandelnde Schönheit“ lautet der Titel des Bildes, das Inge Gründel-Pfaff für die Ausstellung „Spuren der Zeit“ Foto: Alexander Anlicker

Aktuell beteiligt sich die Künstlerin an der noch bis 27. Oktober dauernden Ausstellung „Paradise Lost“ in der städtischen Galerie „Stapflehuus“ in Weil am Rhein.

Beim Machwerk-Markt am Samstag, 2. November, von 11 bis 18 Uhr in der Hertinger Mohrengasse ist sie ebenso vertreten wie beim Engeli-Markt am 14. und 15. Dezember im Wohnpark Binzen.

KUNsTERBUNTES

Kontakt:

Atelier und Galerie, Rheinstraße 78, Bad Bellingen; Tel. 0162/400 71 51, E-Mail: dein-wunschbild@web. de

Öffnungszeiten:

Dienstag 11 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr, Mittwoch 11 bis 17 Uhr, Donnerstag von 9 bis 15 Uhr, Freitag von 9 bis 13 Uhr sowie nach telefonische Vereinbarung.

Internet:

www.kunsterbuntes.de und www.dein-wunschbild.de