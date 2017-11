Bad Bellingen Carsten Vogelpohl steigt ins Rennen ein

Das Bewerberkarussell für die am 14. Januar in Bad Bellingen stattfindende Bürgermeisterwahl nimmt Fahrt auf: Nach Peter Hallebach hat jetzt auch Carsten Vogelpohl, promovierter Politikwissenschaftler, seine Kandidatur bekanntgegeben. Am 11. November beginnt die offizielle Bewerbungsfrist, dann will er seine Unterlagen abgeben. Dies kündigte er gestern per Pressemitteilung an.

Bad Bellingen. Vogelpohl hat Politikwissenschaften studiert und arbeitet als Büroleiter des CDU-Bundestagsabgeordneten Armin Schuster. Der 45-jährige Familienvater ist Stadtrat in Lörrach und tritt in Bad Bellingen als parteiübergreifender Kandidat an.

„Themen der Bürger in den Blick nehmen“

„Natürlich ist Bad Bellingen für mich nicht nur ein attraktiver Kur- und Touristik-Ort im schönen Markgräflerland. Mich begeistert vor allem, wie die Bürgerinnen und Bürger gemeinsam mit dem Gemeinderat und der Verwaltung die Gemeinde in den vergangenen Jahren dynamisch gestaltet haben“, betont Vogelpohl in der Pressemitteilung. „Mir liegt es am Herzen, die Themen in den Blick zu nehmen, die für die Menschen in Bad Bellingen, Bamlach, Hertingen und Rheinweiler unmittelbar wichtig sind.“ Vereinsförderung, Schaffung von Wohnraum und die Lärmproblematik insbesondere an der Bahnstrecke sieht der Kandidat in diesem Zusammenhang als Top-Themen.

Carsten Vogelpohl ist in einem kleinen Dorf im Münsterland aufgewachsen. In Freiburg hat er Politik- und Geschichtswissenschaften studiert und zum Ausbau der B 31 im Raum Freiburg promoviert. Mit seiner Frau Martina und den beiden Söhnen wohnt er in Lörrach. Carsten Vogelpohl ist ehrenamtlicher Richter am Verwaltungsgericht Freiburg, Schöffe am Landgericht Freiburg und Mitbegründer sowie geschäftsführender Vorstand der Sportstiftung Südbaden. Seine Freizeit verbringt er am liebsten mit der Familie beim Wandern oder Skifahren.

Bahn, Wohnen, Vereinbarkeit Familie und Beruf

Durch seinen Beruf als Büroleiter des Bundestagsabgeordneten Schuster sieht sich Vogelpohl als gut vernetzt im Dreiländereck an. Er ist zuständig für alle Themen der Raumschaft, so auch für den Gesundheitsstandort Bad Bellingen und die Rheintalbahn. „Insbesondere beim Thema Rheintalbahn habe ich mich immer wieder eingebracht. Als Bürgermeister in Bad Bellingen möchte ich auf diese Kontakte aufbauen. Schließlich gilt es, die Kernforderung 6 endgültig durchzusetzen, möglichst alle Güterzüge durch den Katzenbergtunnel zu leiten und den Lärm dauerhaft zu vermindern.“

Gute Wohnmöglichkeiten für junge Menschen und Familien, bedarfsgerechte Kita- und Grundschulangebote möchte Vogelpohl weiterentwickeln und damit die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessern. Aktive Jugend- und Seniorenarbeit sowie Nahversorgungsangebote auch in den Ortsteilen hat er laut Pressemitteilung ebenfalls als Handlungsfelder der kommenden Jahre ausgemacht sowie ein attraktives kulturelles Angebot. Und schließlich müsse man auch für den Tourismusstandort eine klare Zukunftsperspektive entwickeln, so Vogelpohl.

„Visionen und Machbares vereinen“

Wie dies im Einzelnen aussehen könnte, will er gemeinsam mit den jeweiligen Akteuren besprechen. „Ich möchte Bewährtes erhalten und bin offen für gute Ideen“, sagt der Bürgermeister-Kandidat. „Ich habe den Ansporn, gemeinsam Visionen zu entwickeln, aber auch den Realitätssinn, das Machbare zu erkennen, und die Bereitschaft, zügig Taten folgen zu lassen.“

Ein respektvoller Umgang mit den Mitarbeitern, dem Gemeinderat und den Bürgern sei ihm wichtig. Er stehe für eine „teamorientierte Führung, offene Kommunikation und frühe Beteiligung der Bürger“ bei Entscheidungsprozessen.

n Am Samstag, 11. November, will sich Carsten Vogelpohl in einer ersten Vorstell-Tour in allen Ortsteilen vorstellen. Ab 8 Uhr ist er bei der Metzgerei Dosenbach in Rheinweiler, um 9 Uhr beim „Storchen“ in Bamlach, ab 10 Uhr am Bürgersaal in Hertingen und ab 11 Uhr beim Rewe-Markt in Bad Bellingen. Weitere Termine und Informationen gibt es unter www.carsten-vogelpohl.de oder in Facebook unter www.facebook.com/c.vogelpohl.