Bad Bellingen Chor setzt Hoffnung auf die Jugend

Größere Auftritte gab es beim Neujahrsempfang der Gemeinde 2019 und dann beim Jubiläum zum „Bad-Titel“ des Kurorts ebenfalls 2019. 2021 dann begleitete die Chorgemeinschaft die Gedenkfeier zur Erinnerung an das Zugunglück in Rheinweiler und sang im Oktober beim Hebelschoppen im Kurhaus. „2020 hatten wir die letzte Chorprobe vor dem Lockdown am 11. März. Erst am 23. Juni 2021 konnten wir dann erneut proben und im gleichen Jahr war dann wieder wegen Corona am 11. November erneut Schluss“, fasste Pfitzer zusammen, wobei er die Daten von Schriftführer Wolfgang Müller, der nicht anwesend sein konnte, zitierte. Dass der Chor so wenige Proben und Auftritte absolvieren konnte, mache es schwierig, die Chormitglieder wieder zu motivieren. Viele seien nur noch eingeschränkt mobil, hieß es. Der Altersdurchschnitt der Sänger liegt bei 76 Jahren.

Kinder- und Jugendchor

Ein Lichtblick ist die Entwicklung beim Kinderchor „Let’s Fetz“ und beim Jugendchor, die bei der Chorgemeinschaft gemeldet sind. Chorleiterin Renate Epking ließ ausrichten, dass wegen der Pandemie-Einschränkungen Proben und Auftritte bei den Kindern und Jugendlichen nur eingeschränkt möglich waren. Es singen rund zwölf bis 14 Jugendliche im Jugendchor. Der Kinderchor wurde mit zwischenzeitlich 26 bis 28 Kindern zweigeteilt und probt wieder regelmäßig, sogar ein Flüchtlingskind aus der Ukraine macht nun mit. Was er schon alles kann, bewies der Kinderchor beim Hebelschoppen mit einem Auftritt, der gut ankam.

Kasse

Jürgen Wolf referierte detailliert zum Kassenstand des Chors. Da dieser größere Feste nicht mehr stemmen könne und während der Pandemie fast gar keine Auftritte hatte, sei er auf Mitgliedsbeiträge und Spenden angewiesen. Zwei größere Spenden seien 2020 und 2021 vom Chorverband gekommen, berichtete Wolf. Die vergangenen beiden Jahre brachten deutliche Verluste im Kassenbestand. „Mit diesem Kassenstand können wir nicht mehr sehr lange weiter machen, nur der Hebelschoppen bringt noch Gewinn“, bedauerte Wolf.

Wahlen

Gewählt wurden: zum Vorsitzenden Hans Pfitzer, zum zweiten Vorsitzenden Alfred Utz, zum Schriftführer Wolfgang Müller, zum Kassierer Jürgen Wolf, zu Beisitzern Hans Hügin und Manfred Mayer.

Ehrungen

Alfred Utz singt seit 65 Jahren im Chor und engagiert sich seit Jahrzehnten im Vorstand. Er erhielt von Harald Märkt die goldene Ehrennadel sowohl des Deutschen als auch des Badischen Chorverbands überreicht. Manfred Dosenbach ist seit 50 Jahren Mitglied des Vereins und wurde von Hans Pfitzer zum Ehrenmitglied ernannt.