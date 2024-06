Bad Bellingen: Das Amt als Bereicherung empfunden

International Inner Wheel feiert 100. Geburtstag

In Manchester wurde mit 3000 Teilnehmerinnen aus 50 Ländern das 100-jährige Bestehen von International Inner Wheel gefeiert. „Es gab aber vor allem auch viele erfolgreiche Aktionen für unser soziales Engagement“, zieht die scheidende Präsidentin Bilanz.

Platzer wird zum dritten Mal Präsidentin

Lydia Platzer übernimmt das Amt nun schon zum dritten Mal. Ihr Motto lautet „Respekt füreinander – Helfen und Feiern“ miteinander. Was sie antreibt, ist die Freude an Teamarbeit und an gemeinsamen Aktionen, um zu Helfen, ist in der Mitteilung zu lesen.