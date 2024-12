Bad Bellingen: Das Christkind-Karussell dreht sich

Der Wunschzettel liegt bei den Schuhen“ Die Schwestern Matilda und Paulina aus Brombach nutzten die Gelegenheit, den lebendigen, rot befrackten Gesellen an den nahenden Nikolaustag zu erinnern. Mit Mama und Oma zogen die Mädchen am frühen Abend über die Festmeile am Pavillon im Kurpark.

Für vorweihnachtliche Stimmung sorgten die Stände mit winterlichem Speis und Trank sowie mit handgefertigtem Kunsthandwerk, weihnachtlichen Deko-Artikeln und regionalen Produkten. Hinzu kamen Weihnachtshits, live vorgetragen von Kevin Karl. Er komme vom Kaiserstuhl, sagt der „Event-Musiker“, der mit seiner Gitarre alten Popklassikern neuen Touch verleiht. Der Frost zwickt am Samstagabend, und zur Frage, ob die Stimme leide, schmunzelt er: Nein, aber die Finger.