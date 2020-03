Bad Bellingen Das ganze Jahr im Dialekt

„MundArt im Schlosspark“ heißt es am Sonntag, 17. Mai, beim Mundart-Gottesdienst mit Diakon Horst Panzer und Unterhaltung mit der Gruppe „D’Knastbrüeder“ sowie Bewirtung durch die Metzgerei Dosenbach und Weinbau Kallmann. Karten kosten acht Euro im Vorverkauf sowie zehn Euro an der Tageskasse.

Ein MundArt-Sommerkonzert mit der Band „Rhinwaldsounds“ steht am Freitag, 12. Juni im Kurpark auf dem Programm. Der Eintritt ist frei.

Alemannische Geschichten für Erwachsene gibt es am Reitag, 6. November, in der Balinea Totes-Meer-Salzgrotte. Der Eintritt kostet zehn Euro an der Thermalbadkasse. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung in der Tourist-Information erforderlich.

MundArt-Märchen stehen am Freitag, 13. November, in der Salzgrotte auf dem Programm. Für Kinder ab fünf jahren gibt es Alemannische Märchen. Der Eintritt kostet sieben Euro an der Termahlbadkasse. Eine Anmeldung in der Tourist-Information ist erforderlich.

Weitere Informationen: Anmeldung und Kartenvorverkauf für alle MundArt-Veranstaltungen: Tourist-Information Bad Bellingen, Tel. 07635/80 80 oder E-Mail info@bad-bellingen.de sowie www.bad-bellingen.de