Bad Bellingen: Das Geschwätz läuft aus dem Ruder

Worum geht’s? Die Witwe Tina Möhlmann (Claudia Fräulin) verpasst so leicht nichts im Dorf. Mit Neuigkeiten hält sie nicht hinter dem Berg und schmückt diese oft gewaltig aus. Dabei aber vermischt die Witwe gerne Tatsachen mit Selbstausgedachtem und setzt sich so öfter in die Nesseln. Als ihre Nachbarin, Elfriede Kloster (Sabine Kunzelmann), ihren Sohnemann, der sein Studium abgebrochen hat, nicht mehr bei sich unterbringen kann, weil sie dessen Zimmer an den Buchautor Hans Meiners (Oliver Dosenbach) vermietet hat, verklickert Tina ihrer Bekannten Roswitha Müller (Silvia Heitz) eine selbst zusammengesponnene Geschichte zu Buchautor Meiners und Elfriede. Dann taucht plötzlich noch ein Obdachloser (Guido Palmer) auf, der aufgrund unerwarteter Wendungen zu einem potenziellen Ehegatten für Witwe Möhlmann mutieren könnte. Die Gemengelage in Sachen Beziehungen und Geschwätz beginnt nun zuverlässig aus dem Ruder zu laufen.