Halle Bamlach

Die Generalsanierung der Halle und der Ausbau der Kinderbetreuung in Bamlach schlugen mit knapp 4,2 Millionen Euro zu Buche. Die Gemeinde erhielt knapp 30 Prozent beziehungsweise 1,25 Millionen Euro an Zuschüssen aus verschiedenen Fördertöpfen. 236 000 Euro flossen aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) für die Halle. Der Krippenausbau wurde mit 120 000 Euro (10 000 Euro pro Krippenplatz) gefördert. Weitere 350 000 Euro gab es aus dem Ausgleichsstock. Die zusätzliche Kindergartengruppe (Ü 3) wurde mit 77 000 Euro gefördert. Unter dem Stichwort Klimaschutz gab es eine Förderung des Bundes für die Lüftungsanlage in Höhe von knapp 30 000 Euro sowie vom Land für die Dämmung der Gebäudehülle von knapp 26 000 Euro. Weitere 411 000 Euro gab es aus städtebaulichen Verträgen als Infrastruktur-Beitrag. Nicht in Anspruch genommen wurden die bewilligten Darlehen in Höhe von 500 000 Euro bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW). Der Eigenanteil der Gemeinde betrug rund 2,9 Millionen Euro (70 Prozent). Dieser wurde durch Grundstücksverkäufe im Baugebiet „Hinterm Hof II“ in Höhe von zwei Millionen Euro sowie etwas mehr als 900 000 Euro aus Haushaltsüberschüssen finanziert.

Rheinufer

Am Rheinufer hat die Gemeinde knapp 760 000 Euro investiert. Davon entfallen rund 546 000 Euro auf den Aussichtssteg und 214 000 Euro auf die Gestaltung des Umfelds und die Fitness-Geräte. Finanziert wurde das Vorhaben zur Hälfte, rund 380 000 Euro, aus Mitteln der Tourismusinfrastrukturförderung des Landes.