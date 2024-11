Bad Bellingen: Den Wald ans Klima anpassen

Bäume in unteren Lagen sind dauerhaft geschwächt

Die Trockenheitsjahre haben auch beim Bad Bellinger Wald ihre deutlichen Spuren hinterlassen. So seien, bedingt durch die klimatischen Veränderungen, die Bäume vor allem in den unteren Lage stark belastet und nachhaltig geschwächt, was sie anfälliger für Schädlinge wie den Borkenkäfer mache. „Es gibt mehr Abgänge als früher.“ Aus diesem Grund stünden „permanent Maßnahmen zur Verkehrssicherung entlang der Straßen und Wege an“.