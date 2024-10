Bad Bellingen: Der Abriss am Bad Bellinger Rathaus läuft

Der Bagger ist jetzt im Einsatz: In dieser Woche sind die Abbrucharbeiten am Bad Bellinger Rathaus gestartet. Als erstes ist das Bogdemolli-Haus an der Reihe (Foto). Nach dem Nebengebäude geht es an den Abriss des Rathaus-Treppenturms. Beides soll in 14 Tagen verschwunden sein, sagt Bauamtsleiter Marc Braun auf Nachfrage unserer Zeitung. Im Vorfeld waren Rathaus und Bogdemolli-Haus entrümpelt und entkernt worden. Offizieller Baubeginn war Anfang September. Anstelle des Bogdemolli-Hauses ist ein neuer barrierefreier Ratssaal inklusive Trauzimmer geplant. Das bestehende Rathausgebäude soll zudem runderneuert und barrierefrei ausgebaut werden. Das Dach wird neu gedeckt und die Fenster ausgetauscht, und unter anderem sollen zusätzliche Büros entstehen. Anstelle des Treppenturms ist ein neuer Anbau geplant. „Die Ansicht bleibt im Wesentlichen erhalten“, erläutert der Bauamtsleiter.